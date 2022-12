Dopo sette anni da manager lascia tutto e diventa un comico di successo La storia di Pierluca Mariti | “Ride bene chi ride di sé”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) Nei suoi spettacoli c’è la stand up comedy e c’è l’improvvisazione, ma ci sono anche Ludovico Ariosto, le politiche sociali e Britney Spears. Quello di, in arte Piuttosto Che, è un modo di intendere la comicità che non si pone limiti né di mezzi né di temi. “Esistono infiniti spunti perre e riflettere sul presente – spiegaa FQMagazine. A me piace partire dalle questioni connesse alla mia generazione, legate alle incertezze e al presente”. Il personaggio di Piuttosto che nasce durante la pandemia.una laurea in Giurisprudenza edain una multinazionale, con il lockdownmette alla prova su Instagram un sogno nel cassetto: fare il. “Io ...