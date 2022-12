(Di domenica 18 dicembre 2022) Tre italiani su quattro faranno idi Natale, ma c'è un 27,3% che non farà acquisti principalmente per risparmiare, per il peggioramento della propria condizione economica o per l'aumento dei ...

Salgono le preferenze per i negozi di vicinato (dal 42,5% al 45%) mette in risalto lo studio dimentre al di là dei regali rivolti al proprio nucleo familiare, il 50,3% degli italiani ......Energia ha invece rilevato che la spesa elettrica è "insostenibile" per le imprese del terziario. Da inizio anno si sono registrati aumenti di oltre il 150% per alberghi ee ... Natale: Confcommercio,alimentari e giocattoli top per regali - PMI Tre italiani su quattro faranno i regali di Natale, ma c'è un 27,3% che non farà acquisti principalmente per risparmiare, per il peggioramento della propria condizione economica o per l'aumento dei pr ...