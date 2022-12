(Di domenica 18 dicembre 2022) Addio aICONA DELITALIANO Addio aNUDA IN METROPOLITANA Beatrice Quinta, popstar tra sensualità e provocazione OSPITI E ATTORI 'Avatar 2', da Zoe Saldana a ...

TGCOM

Addio a Lando Buzzanca ICONA DELITALIANO Addio a Lando Buzzanca NUDA IN METROPOLITANA Beatrice Quinta, popstar tra sensualità e provocazione OSPITI E ATTORI 'Avatar 2', da Zoe Saldana a Sigourney Weaver: guarda gli scatti ...La notizia è confermata dai maggiori media nazionali, unche sconvolge il mondo del. Delle condizioni di salute dell'attore si era parlato nelle scorse settimane. Il figlio Massimiliano, ... Cinema in lutto, è morto Lando Buzzanca LEGGI ANCHE > Lando Buzzanca caduto dalla carrozzina e ricoverato in ospedale Il merlo maschio del cinema - La notorietà internazionale gli arriva con "Il merlo maschio", commedia sexy all'italiana ...È morto all'età di 87 anni Lando Buzzanca, attore tra i più popolari negli anni '70 e '80. L'artista siciliano è morto domenica 18 dicembre a Roma. Lo soccorso 8 novembre era stato ricoverato d'urgenz ...