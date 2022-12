Boksic ricorda Mihajlovic | «Era il più forte di tutti»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 dicembre 2022) Alan, ex giocatore della Lazio, ha volutorea Il Messaggero con una bella intervista in ricordo dell’ex compagno di squadra Alan, ex giocatore della Lazio, ha volutorea Il Messaggero con una bella intervista in ricordo dell’ex compagno di squadra. Le sue dichiarazioni: «Non ho parole. Questi momenti sono veramente difficili, sono molto dispiaciuto. Sapevo che non stava bene ma è stata una notizia dura da mandare giù. Il piùdiera Sinisa l’alieno». L'articolo proviene da Calcio News 24.