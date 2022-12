Argentina Francia | i rigori in diretta LIVE | i tiri in tempo reale

Leggi su tpi

(Di domenica 18 dicembre 2022) La finale dei Mondiali Qatar 2022 trasi deciderà ai calci di rigore. I tempi regolamentari e supplementari infatti si sono chiusi sul risultato di 2-2: prima il doppio vantaggio dell’firmato da Messi (calcio di rigore al 23esimo minuto) e Di Maria (contropiede fulminante al 16esimo); poi la doppieta di Mbappè in meno di due minuti (calcio di rigore all’80esimo e destro al volo all’82esimo). Noi di TPI seguiremo i calci di rigore in. Seguiteli con noi! LA SEQUENZA INTra poco il sorteggio dell’arbitro con i capitani per decretare dove tirare e in che ordine. La cronaca della partita Ottima partenza per l’che ha dominato la partita partendo fortissimo. Dopo alcune occasioni non pericolosissime, l’affondo di ...