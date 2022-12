Antonella Mosetti crede che Giuliacci sia morto | ma lui le risponde in diretta

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ieri pomeriggioha trovato del tempo per fare unaInstagram con i suoi follower. La nostra amata dea pagana ha iniziato a chiacchierare con le centinaia di persone che si sono collegate e ad un certo punto è arrivato anche un commento di ‘Colonnello Mario’. Stando a quanto ha riferito un utente, laavrebbe detto: “Ah certo, lui ha lavorato in Rai con me tante volte. Poraccio, èadesso credo. Era vecchio“. Il meteorologo però ha subito scritto: “Ma come? Sono io che scrivo“. Insomma, il sequel di Romina Power e del suo ‘è morta’ rivolto all’ostetrica (viva e vegeta) che ha fatto nascere le sue figlie.della. Tra i commenti scrive(il ...

Antonella Mosetti nel corso di una diretta su Instagram ha commesso una gaffe sul meteorologo Mario Giuliacci.