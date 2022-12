Agenzia ANSA

Lo ha detto il portavoce dell'Autorità superiore indipendente per le elezioni (Isie) Mohamed Tlili Mansri, in conferenza stampa precisando che per 19 collegi (ine all'estero) non si andrà ...... secondo l'agenzia di stampa Tap , soltanto l'8,8% (803.638) degli aventi diritto (in totale 9 milioni e 200mila cittadini) ha votato inper le elezioni, convocate oggi dal ... Tunisia: legislative, secondo turno a inizio febbraio - Africa Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Il tasso di partecipazione alle urne in Tunisia per eleggere il nuovo parlamento ha raggiunto il 7,19% alle ore 15, con 656.915 votanti su circa 9,3 milioni di elettori. Lo ha reso noto il presidente ...