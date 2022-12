Traffico Roma del 17-12-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per incidente sulla carreggiata esterna del raccordo tra Prenestina e La Rustica possibili rallentamenti pernici niente anche in via di Castel di Leva altezza incrocio con via Darwin si rallenta per una riduzione di carreggiata in Viale Bruno Bozzi all’altezza di viale delle Belle Arti in direzione di Piazza Don Minzoni lezioni per la linea bus 982 in programma per le 11 una manifestazione in piazza della Madonna di Loreto termine previsto per le 13 ricordiamo in chiusura che per lavori di rinnovo binari la linea tram 8 è sostituita da bus sull’intero percorso maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per ora è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di ...