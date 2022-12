Sofia Goggia più forte dell’operazione | vince la discesa a St Moritz con una mano fratturata | Altri sport

(Di sabato 17 dicembre 2022) 2022-12-17 13:51:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Che impresa di, l’ennesima di una grande carriera. La sciatrice azzurralaa St.e lo fa a 24 ore dal secondo posto ottenuto alle spalle di Elena Curtoni. Ma ciò che eleva la prestazione della bergamasca è il fatto che proprio ieri si eralasinistra dopo tre porte della. OPERAZIONE – Da lì l’andata e ritorno a Milano con annessa operazione. Nell’intervento le sono state inserite viti e placche per sistemare la frattura al secondo e terzo metacarpo dellaperò si è mostrata ancora una volta inscalfibile e, a suo modo, ha festeggiato la vittoria baciando il ...

Agenzia ANSA

Una meravigliosa, con la mano sinistra rotta ed operata a Milano solo nel tardo pomeriggio di ieri, ha vinto la seconda discesa di coppa del mondo di St. Moritz in 1.28.85. Per lei è il successo n. 20 in ...AGI -è davvero una sciatrice straordinaria. L'azzurra ha vinto la seconda discesa libera di Coppa del mondo di Sankt Moritz gareggiando con la mano sinistra gonfia e fasciata a seguito dell'... Impresa Sofia Goggia, vince con la mano rotta la seconda discesa di coppa del mondo di St. Moritz - Sci Impresa straordinaria di Sofia Goggia che a 24 ore esatte dalla frattura scomposta alla mano sinistra domina la discesa-bis ...L’incredibile Sofia Goggia non conosce limiti: vince anche con mano rotta. Poco fa, la bergamasca ha conquistato la discesa libera di St.Moritz. L’azzurra alla fine ha deciso ...