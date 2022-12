Sciopero generale | cortei e stop ai trasporti | disagi limitati

(Di sabato 17 dicembre 2022) Mobilitazione di Cgil e Uil contro la manovra. Interessati tutti i settori, daialla sanità alle banche. Le regioni coinvolte sono state 11: Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Lazio. Le modalità sono state diverse in ogni città. Pochiper lodel trasporto pubblico locale. Landini sul palco di Roma: “Non facciamoci dividere, è il loro gioco. Siamo sulla strada giusta"

il quadro un'emergenza inflazionistica che ha fortemente penalizzato i redditi dei lavoratori ed è al centro delle rivendicazioni sostenute dalla Cgil nazionale e regionale. Nel bel mezzo delle proteste dei camionisti contro il caro benzina, la decisione di bannare il social più utilizzato per condividere i video delle mobilitazioni. Sciopero generale contro la manovra oggi 16 dicembre. La mobilitazione è indetta dalla Cgil e dalla Uil per protestare contro la legge di bilancio. Lo sciopero coinvolge 11 regioni.