“Mi hai chiamata fallita e ameba” | Ginevra vuota il sacco con Antonella | “Ti spiego perché mi sei sembrata falsa” – VIDEO

(Di sabato 17 dicembre 2022) Dopo alcuni giorni dal suo ingresso,Lamborghini si è confrontata conFiordelisi, rivelando le sensazioni che ha provato appena entrata nella Casa del Grande Fratello Vip e dopo aver ricevuto il suo abbraccio.ilcon: “Timi sei” “Anche tu non me le hai mandate... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

WIRED Italia

Tu mi'fallita', mi'ameba',detto che sono una persona che è meglio perdere che trovare. Me nedette di ogni colore anche te", ha esordito Ginevra . La Lamborghini ...... ogni giorno, recitava una piccola preghieraCoroncina del Sacro Cuore per le necessità ... Ecco la preghiera: O mio Gesù, chedetto 'in verità vi dico, chiedete ed otterrete, cercate e ... Wi-Fi Calling grazie a WindTre e Tim: ecco come funziona