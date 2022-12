Manovra | Silvestri M5S | ' a Governo non interessano bisogni cittadini'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 dicembre 2022) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "IlMeloni, dopo i no ai nostri emendamenti per il raddoppio del taglio al cuneo fiscale, per il raddoppio dell'indicizzazione delle pensioni e per le modifiche soppressive sul taglio delal Reddito di cittadinanza, sbatte un'altra porta in faccia aie boccia le nostre proposte per un contributo del 20% sugli extraprofitti del settore farmaceutico e assicurativo". Lo afferma in Francesco, capogruppo M5S alla Camera. Questo, che si contraddistingue per un sovranismo dell'evasione, concentra le sue attenzioni sull'elargire favori a corrotti, speculatori e colletti bianchi. Per farlo -aggiunge l'esponente pentastellato- aumenta il tetto all'uso del contante, frena l'utilizzo del Pos, pensa a norme ad hoc per le società di serie A ...