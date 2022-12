Manovra | Malpezzi | ' fatta di tagli a sanità | scuola e giovani'

(Di sabato 17 dicembre 2022) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - “Il Pd dice con forza no a questa iniqua legge di bilancio. La storia e il copione sono quelli di quando la destra va al governo: un copione fatto esclusivamente die noi a queidobbiamo dire no. Siamo vicini a Natale e loro sotto l'albero al posto dei doni fanno trovare dei condoni". Così la presidente dei senatori del Pd Simonaintervenuta a Roma alla manifestazione del Pd contro ladel governo Meloni. "Noi stiamo cercando di andare nel merito delle cose. Diciamo no aialla, alla, ai. Stanno togliendo i soldi come un vero e proprio scippo alla cultura. Nei prossimi anni chiuderanno il 10% delle scuole con il dimensionamento della rete: cosa che fece esattamente nello ...

