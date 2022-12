Il pancione di Meghan Markle | gli scatti inediti della seconda gravidanza

Leggi su amica

(Di sabato 17 dicembre 2022) Non solo critiche, commenti e presunte guerre tra i membrifamiglia reale inglese. Del documentario Netflix Harry &ricorderemo anche altro: l’album privato dei duchi di Sussex. Negli episodi trasmessi in tv, infatti, la coppia più chiacchierata del momento condivide molte immagini private e personali, comprese quelle delle gravidanze di. In una serie di foto diventate già virali, la duchessa ci mostra ilin crescita e le curve morbide da neomamma. E il pensiero non può che andare al pancino sospettocognata, Kate Middleton. In una delle immagini recentiprincipessa, il suo abito lasciava trasparire un pancino sospetto. E la domanda sorge spontanea: quarto royal baby in arrivo per i principi del Galles? ...