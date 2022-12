Il Grinch | Jim Carrey fu “insopportabile” sul set | svela il truccatore del film che finì in terapia

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 17 dicembre 2022) Non tutti sanno che Jimsul set de Ilfu davvero “”. Arlo è ildi effetti speciali Kazuhiro Tsuji che ammise di essere finito indopo aver lavorato con il volto di The Mask. L’artista è tornato a parlare di quell’episodio, che ricorda come un incubo, in un’intervista a Volture tramite The Playlist. Una storia incredibile che da alcuni è sempre stata indicata come leggenda, ma che in realtà è accaduta realmente come confermano le parole del professionista. Kazuhiro Tsuji ha specificato: “Jimsul set era veramente cattivo con tutti”. L’artista del trucco specifica come l’artista fosse decisamente infastidito per il fatto che doveva indossare tutto il giorno una pelliccia verde e delle lenti colorate che spesso ...