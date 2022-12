Dembele e i consigli di Messi al Barcellona | “Me lo ha suggerito”

Leggi su rompipallone

(Di sabato 17 dicembre 2022) L’attesa sta per finire. Ancora poche ore e una tra Argentina e Francia scriverà un’altra pagina di storia: la Seleccion per tornare sul tetto del mondo 36 anni dopo il trionfo inco, i Bleus per confermarsi campioni e riuscire in un’impresa avvenuta solo due volte ai Mondiali. Quella di domani sarà anche “The Last Dance” per Lionelnel campionato del mondo: un’avventura che potrebbe finire con la gioia più grande o con un’altra delusione come quella del 2014. Prossimo avversario ma anche ex compagno della Pulce è Ousmane Dembelè: i due hanno trascorso quattro anni insieme a, prima del trasferimento al PSG del numero 10. “è un giocatore eccezionale, mi ha fatto amare ilassieme a Iniesta. Ho trascorso quattro anni fantastici con lui” – ha detto Dembelè ...