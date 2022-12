Croazia-Marocco | gol incredibile di Orsic | tiro a giro splendido VIDEO

Corriere della Sera

... Polonia , Australia econquistando l'accesso alla semifinale dopo aver pareggiato 2 - 2 ... ha collezionato cinque vittorie superando Australia , Danimarca , Polonia , Inghilterra e. ...(4 - 1 - 4 - 1): Bono; Hakimi, El Yamiq, Benoun, Attyat Allah; Amrabat; Ziyech, Ounahi, Amallah, Boufal; En - Nesyri Dove vederein tv e streaming La partita trae ... I Mondiali in Qatar in diretta | Croazia-Marocco live 2-1 Orsic palo-gol! Croazia e Marocco si sfidano per la finalina 3°/4° posto dopo essersi già affrontate in questo Mondiale nella fase a gironi. Dalic chiude con la difesa a 3, in avanti gioca la coppia Kramaric-Livaja.Non rimane che la consolazione terzo posto per Croazia e Marocco, le due semifinaliste deluse, impegnate nel loro ultimo atto di Qatar 2022. Il ct croato non sottovaluta la prova: "Ci ...