Arsenal-Juventus 0-2 | giovani in rampa di lancio in amichevole

(Di sabato 17 dicembre 2022) Dopo più di 10 annitornano ad affrontarsi, anche se in un contesto. A sorpresa, la sfida dell'”Emirates” viene vinta dai bianconeri per 2-0, nonostante una squadra infoltita dissimi. I ragazzi di Allegri giocano una partita di sacrificio e grande abnegazione e riescono a togliersi una bella soddisfazione, disputando una prestazione pregevole contro un club più avanti nella preparazione e con molti più titolari a disposizione. Decisive due autoreti, una per tempo. Quella maldestra di Xhaka, nel minuto di recupero della prima frazione, apre le danze. Quella di Holding su tiro di Iling Jr al 91° chiude definitivamente la pratica. Andiamo a ripercorrere insieme la storia di questa bella vittoria della Vecchia Signora, soffermandoci in modo particolare sul contributo determinante ...

Tuttosport

I gol della vittoria per 2 - 0 dellain casa dell'in amichevole: decidono gli autogol di Xhaka e ...Lafesteggia il successo contro l'per 2 - 0 in amichevole su un campo prestigioso come quello dell'Emirates Stadium, vittoria ottenuta con due autoreti. Si è vista in campo una ... Arsenal-Juve, Allegri: "Chiesa e Cuadrado ok il 27", poi l'allarme su Pogba! Così l'allenatore dei bianconeri, Massimiliano Allegri, parla dell'addio dell'ormai ex presidente Andrea Agnelli.Secondo ko di fila per la Juventus Next Gen: quello odierno fa ancora più rumore perché arriva in casa, per 0-3 e contro una Virtus Verona che ha da poco ingranato la marcia giusta.