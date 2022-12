Il Post

"Ma ecco che arriva la prima delle punizioni, intese in questo casopene da espiare. ... E' Lazio -e la voce ancora quella di Carlo Paris. Potrei ricordarlo così Sinisa Mihajlovic. ...Un patrimonio che spinge a tavola 1/3 della spesa turistica alla scoperta di un Paesel'Italia ... la Sicilia (269), la Sardegna (222), il Trentino Alto Adige (207), il Friuli -Giulia (... Venezia come terapia per la fine di una storia L'episodio è accaduto a Piazza Venezia: per sorreggere il tradizionale nastro giallo di plastica, i vigili urbani della Capitale hanno utilizzato tre monopattini in sharing ...Adriano Pedrosa è il curatore della Biennale Arte 2024 - Il Cda della Biennale di Venezia, su proposta del Presidente Roberto Cicutto, ha deliberato di nominare Adriano Pedrosa Direttore del Settore A ...