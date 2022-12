Sofia Goggia mostra la mano | ' ' Oggi operazione | domani al cancelletto' '

Eurosport IT

si è fratturata il secondo e il terzo metacarpo della mano sinistra nell'impatto contro un palo durante la discesa di St. Moritz ...TORINO - "Mi sono rotta la mano".l'ha capito e detto subito, appena tagliato il traguardo della prima discesa di St. Moritz , conclusa dopo una concatenazione di eventi sfortunati col secondo posto dietro la compagna di ... Coppa del Mondo 2022/23 - Paura Sofia Goggia a Sankt Moritz! Colpisce una porta ed esclama: "Ho rotto la mano" Irene Curtoni ha vinto la discesa libera di St. Mortiz in una gara particolarmente brillante per i nostri colori. Al secondo posto si è infatti piazzata Sofia Goggia, che però si è purtroppo infortuna ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...