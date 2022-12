Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni | storia dei loro 27 anni d’amore | “Ci siamo innamorati subito | lui è arrivato e mi ha stroncato la carriera”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) La leucemia ha portato via. Ma non i 27che lo hanno legato alla moglie. Ora più che mai lei, con tutta la famiglia, lo piange e lo ricorda. Il Sergente di Vukovar non c’è più. La malattia che lo aveva attaccato nell’estate 2019 è tornata a bussare alla sua porta spegnendo la fibra di un combattente. A lei ripeteva sempre: “Sono un padre affettuoso, perché so cosa vuol dire avere genitori che non ti abbracciano”. E di figli, insieme, ne avevano avuto cinque: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nicholas. E poi, dal 2005, era andato a vivere conanche Marko, nato da una precedente relazione del campione. Una famiglia unitissima. Un amore duraturo e solido.si sono ...

Agenzia ANSA

... tutti i giocatori hanno osservato un minuto di silenzio in onore di. Proprio per la scomparsa dell'ex allenatore, i rossoneri sono scesi in campo anche con il ...Commenta per primo La Sampdoria si unisce nel ricordo a. Questo, il comunicato ufficiale del club. 'Ho affrontato ogni partita come fosse la vita e la vita come fosse una partita' . La partita della vita diè finita ... È morto Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni - Calcio Boskov lo aveva rivitalizzato, Eriksson trasformato in un difensore di livello mondiale. E lui aveva giurato amore eterno ai blucerchiati ...Il 16 dicembre, dopo anni di lotta contro la leucemia, ci ha lasciato Sinisa Mihajlovic. Alcuni dei tanti saluti arrivati da calciatori, cantanti, artisti e molti altri.