(Di venerdì 16 dicembre 2022) Al di là'apparente quasi unanimità con cui il Parlamento europeo ha approvato, oggi a Strasburgo la sua reazione alle indagini in corsoa magistratura belga nel quadroe scandalo del ...

Agenzia askanews

La vicenda dei due emendamenti rafforza inoltre il sospetto secondo cui lo scandalo "" riguardarebbe anche il Marocco, come indicano le ammissioni (riportate oggi dalla stampa) di uno degli ...La vicenda dei due emendamenti rafforza inoltre il sospetto secondo cui lo scandalo "" riguardarebbe anche il Marocco, come indicano le ammissioni (riportate oggi dalla stampa) di uno degli ... Qatargate, le spaccature dietro risoluzione dell'Europarlamento (askanews) - Al di là dell'apparente quasi unanimità con cui il Parlamento europeo ha approvato, oggi a Strasburgo la sua reazione alle indagini in corso della magistratura belga nel quadro delle ...