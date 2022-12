Mihajlovic | Donnarumma | ' grazie per aver creduto in me | per sempre nel mio cuore'

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Parigi, 16 dic. - (Adnkronos) - "Seistato un guerriero e so quanto hai lottato. Ti rinrò perin me e per tutto quello che mi hai detto dal primo giorno che ci siamo conosciuti. Resterai pernel mio, ciao mister". Così su Instagram Gigio, che ha esordito in Serie A con la maglia del Milan quando in panchina c'era Sinisa, ha salutato il tecnico serbo, scomparso all'età di 53 anni, dopo una lunga battaglia con la leucemia.

