Lutto nel calcio | è morto Sinisa Mihajlovic | aveva 53 anni

(Di venerdì 16 dicembre 2022)non c’è più: dopo una lunga battaglia contro la grave malattia che lo affliggeva da tempo, una forma di leucemia molto aggressiva, l’ex calciatore e allenatore serbo si è spento a Bologna, circondato dall’affetto della sua famiglia. A dare la notizia sono stati proprio i familiari, che da tempo gli stavano accanto nella battaglia contro il male che in passatovinto, ma che ora gli è stata fatale.: l’ex calciatore non ce l’ha fatto a sconfiggere la leucemia Era il luglio 2019 quando afu diagnosticata una leucemia mieloide acuta. L’combattuta e sconfitta, ma la malattia era tornata lo scorso marzo 2022, più forte di prima. Dopo tredi cure, ...

Corriere dello Sport

mondo del calcio 'La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen,dolore comunicano la ...Calcio in: addio a Sinisa Mihajlovic Sinisa Mihajlovic è morto a 53 anni, dopo una lunga battaglia con ... Morte Mihajilovic, Salvini si commuove: 'frattempo è arrivato una brutta notizia'. ... Lutto nel calcio: Sinisa Mihajlovic è morto a 53 anni Le reazioni dal mondo del calcio e non solo alla morte di Sinisa Mihajlovic non si sono fatte attendere. Per ricordare e commemorare l’ex tecnico Viola Sinisa Mihajlovic la Fiorentina giocherà con il ...È notizia di questo pomeriggio quella della scomparsa dell’ex calciatore e allenatore Siniša Mihajlovic. Malato da alcuni anni, aveva annunciato la scoperta della malattia in conferenza stampa il 13 l ...