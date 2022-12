L’Ue non è l’unico bersaglio della corruzione del Qatar

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ilgate che ha travolto le istituzioni europee dovrà passare dalle mani di giudici e avvocati ma è già diventato una delle storie più insolite e delicate per europarlamentari, commissari, funzionari di Bruxelles e varie famiglie politiche. Sull’altra riva del fiume, invece, i sospetti difanno ormai parte dello scenario locale: la famiglia reale delda anni è abituata a destare sospetti, a far discutere per i suoi modi di fare politica e di costruire relazioni con Stati e istituzioni. Prima che il dibattito si spostasse sui diritti Lgbtq+ o sulle morti dei lavoratori, si era parlato dei Mondiali inper le accuse sull’assegnazione del torneo al piccolo Paese del Golfo. Già nel giugno 2011, a sei mesi dalla decisioneFifa, il Sunday Times denunciava l’opera di ...

RaiNews

Tra Commissionee governo italiano c'è un 'dialogo eccellente' per'attuazione del Pnrr. È... Fisco, nel 2020 persi nell'93 miliardi di Ivariscossa. All'Italia mancano 26 mld "Stime ...Meloni, sulla Ocean Vikingci sono naufraghi, ma migranti. ... Sui migranti laci dice: arrangiatevi Basta soffermarsi sulle ...soffermarsi sulle denominazioni assegnate ai migranti per capire'... Consiglio Ue, Meloni: soddisfatta per accordo raggiunto. Ok su minimum tax, Fitto: premier decisiva - Price cap, Rutte: "Fiducioso in accordo lunedì, non parlo di cifre" - Price cap, Rutte: "Fiducioso in accordo lunedì, non parlo di cifre"