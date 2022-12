LIVE Sci alpino | Discesa St Moritz 2022 in DIRETTA | inizia la gara | sta nevicando

(Di venerdì 16 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADI ST.LADEL SUPERG DELLA VAL GARDENA DALLE 11.45 10.32 Bene Curtoni, 0.43 di vantaggio al secondo rilevamento. 10.32 Elena Curtoni paga 17 centesimi al primo intermedio, quello dove serve scorrevolezza. 10.31 1’10?24 il tempo di Flury, che ha rischiato di cadere dopo essersi sbilanciata sul salto conclusivo. Ora subito Elena Curtoni. Nevica davvero tanto. 10.30ta ladi St., sta. In pista Flury. 10.28 La prima a partire sarà la svizzera Jasmine Flury. 10.27 Intanto a St.ha ripreso a nevicare…Le condizioni meteo sono difficili. 10.25 Mikaela Shiffrin oggi è in ...

OA Sport

Entrambe le azzurre nel corso di questa stagione hanno dimostrato di valere questo risultato, capaci di mixare precisione nel tiro e velocità suglistretti. In particolare la sappadina sembra ......alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Eurosport 1 HD, in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Eurosport Player, SkyGo, NOW TV, mentre non mancherà la consueta DIRETTA... LIVE Sport Invernali, liveblog 16 dicembre in DIRETTA: si comincia con la discesa di St. Moritz! Con due gare di slalom gigante in Alta Badia il 18 e 19 dicembre, gli sciatori alpini si divertiranno un mondo. Puoi scoprire come seguire l'azione in TV ...Sofia Goggia, che ha fatto segnare il miglior tempo nelle prove, punta a un'altra vittoria nella sua specialità ...