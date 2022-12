Lazio | Ciaccheri Sce | “Errore dividersi | fare tutti il massimo sforzo per un’alternativa alla destra”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Prima di produrre strappi, credo sia necessario innanzitutto verificare dal punto di vista programmatico e valoriale tutte le prospettive in campo. Quella del candidato del Pd è doveroso ascoltarla e confrontarsi con lui, per questo noi oggi incontreremo Alessio D’Amato”. Amedeo, presidente dell’ottavo Municipio di Roma ed esponente di Sinistra civica ecologista, commentando la scelta di Sinistra Italiana di non appoggiare la candidatura di D’Amatopresidenza della Regione, è convinto che sia “un”. “Non è la prima volta che la sinistra commette questo sbaglio – spiega all’Adnkronos -, una coazione a ripetere di cui spesso dobbiamo parlare”. Poi, ricordando la positiva esperienza del campo largo dell’era Zingaretti anche insieme a Sinistra Italiana, ...

