Inflation Reduction Act | cos' è | la legge Usa che spaventa l' Europa - Economia - quotidiano net

(Di venerdì 16 dicembre 2022)

2) Relazioni transatlantiche e risposta all'Act americano. In questo caso le decisioni prese riguardano da una parte il 'dialogo attivo' con gli americani per difendere ... Inflation Reduction Act, cos'è: la legge Usa che spaventa l'Europa Quasi 370 miliardi di dollari sono stati stanziati per finanziare in dieci anni misure volte a costruire un nuovo ecosistema industriale in settori strategici dell'energia pulita. Ma gli incentivi sar ...Il Consiglio europeo deve decidere cosa vuole fare di fronte all'Inflation Reduction Act. Imitare i sussidi di Washington