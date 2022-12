Elon Musk sospende i profili Twitter dei giornalisti che hanno parlato del suo jet

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il social networkha sospeso gli account di diversiche avevano pubblicato dei post su, il nuovo proprietario del social, e sulla decisione di rimuovere l’account che tracciava il suo jet. Successivamente,ha lanciato un sondaggio su quando riattivare gli account sospesi, ma a vincere è la risposta forse a lui meno gradita: «Adesso». Unsuspend accounts who doxxed my exact location in real-time —(@) December 16, 2022 Icoinvolti sono Ryan Mac del New York Times, Donie O’Sullivan della Cnn, Drew Harwell del Washington Post, Matt Binder di Mashable, Micah Lee di Intercept. Sospesi anche i reporter indipendenti Aaron Rupar, Keith Olbermann e Tony Webster. ...

