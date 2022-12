Disabili condannati a Bari per aver manifestato per i propri diritti | una pagina di malagiustizia

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Esistono storie che fanno rabbrividire, disorientano e lasciano interdetti. Una di queste è di sicuro la condanna a quattro mesi di carcere (pena sospesa!) per otto cittadini che manifestavano aper chiederenegati ai. Dei manifestanti non importa a nessuno: subito dopo la sentenza, tra i politici pugliesi non si sono levati attestati di solidarietà per questa irragionevole condanna. È invece interessante approfondire la nostra situazione sociale: un Paese che costringe deie i loro familiari ad un presidio permanente nel torrido mese di luglio del 2021 per ottenere un briciolo di dignità è un Paese senza dignità. Non possono esserci fraintendimenti né distinguo: nessuno doveva procedere legalmente contro queste persone, “colpevoli” solo di ricordarci quanto siamo miserabili ed ...

