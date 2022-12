Bonus nido 2023 | le cose da sapere

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Anche nelsarà possibile usufruire del, sostegno fondamentale per molte famiglie in difficoltà economica che hanno bisogno di mandare i propri figli a scuola sin da quando sono piccolissimi, specialmente se non hanno nonni vicini a cui fare riferimento. A beneficiare del provvedimento potranno essere i genitori che scelgono per i propri figli sia istituti pubblici sia privati, ma anche chi ha bambini al di sotto dei tre anni che hanno patologie croniche e che per questo non possono frequentare ma hanno bisogno di ricevere assistenza domiciliare. Come indicato sul sito dell’Inps, il provvedimento è stato introdotto attraverso la legge n.232 dell’11 dicembre 2016, dove si è stabilito che fosse possibile ricevere un contributo fino a 1.000 euro per il pagamento delle rette. La norma è stata poi modificata parzialmente nel ...

Sky Tg24

INPS...) saranno destinatarie dell'intervento per la sola differenza in eccesso ove esistente. Detto requisito dovrà essere autocertificato, ai sensi del D. P. R n. 445/2000 in seno alla ......ultimi quattro anni eccezionalmente quest'anno erogherà a tutto il personale un ulterioredi ... voucher e pacchetti di servizi per piani pensionistici, spese sanitarie, check up, asilo, ... Bonus asili nido rinnovato per il 2023: in cosa consiste e a chi spetta La richiesta per il contributo corrisposto direttamente dall'Inps può essere presentata dal genitore del minore, nato o adottato, per due motivi. E per ottenerlo sono necessari alcuni requisiti ...È una delle poche misure che non sono confluite all’interno dell’assegno unico, che ha «assorbito» il bonus bebè, il bonus mamma domani, gli assegni al nucleo familiare dei comuni e le detrazioni ...