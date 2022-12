Alla Lucchini in arrivo una pressa da 7mila tonnellate

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Lovere. Nuovi investimenti per laRS Group per rafforzare la propria posizione nel mercato dei forgiati in acciaio: l’azienda ha affidato a Danieli, gruppo friulano fra i leader mondiali nella realizzazione di impianti siderurgici, il compito di progettare, costruire e instre una nuovada 7.000più performante in termini di lavorazioni, ampliando la nostra gamma dimensionale e soprattutto migliorando in modo significativo l’efficienza energetica. La nuova, destinata a Lovere, entrerà in produzione nel 2024. All’interno dello stabilimento sono iniziati i lavori per adeguare le strutture immobiliari alle dimensioni del nuovo impianto che sostituirà l’attualeda 4.200, in funzione dal 1975 e che fu sottoposta nel ...