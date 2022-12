(Di venerdì 16 dicembre 2022) Il video del brano, da oggi alle 13 in antee in esclusiva su Leggo.it, le vede in azione mentre portano una ventata d'arcobaleno in una grigia giornata d'ufficio. 'Questo progetto - raccontano -...

leggo.it

'Uniche e mitiche, senza schemi e libere': sono queste le parole della canzone Portento, che segna la nascita delladrag band in Italia. Si chiamaed è composta dalle finaliste di Drag Race Italia 2 , lo show di Discovery+ firmato dallo showrunner Dimitri Cocciuti: La Diamond (vincitrice di questa ...... Giusy Galieni in rappresentanza di INORO Cosmetics; lo sceneggiatore e regista Alessandro Pondi ; l'attore Filippo Laganà ; Dimitri Cocciuti , showrunner di Drag Race Italia e le... 4Tune, la prima drag band italiana: «Amadeus, quando vuoi chiamaci per Sanremo!» «Uniche e mitiche, senza schemi e libere»: sono queste le parole della canzone Portento, che segna la nascita della prima drag band in Italia. Si chiama 4Tune ed è composta ...La 35enne artista siciliana si racconta in esclusiva e rivendica la corona come «rivincita per Farida Kant», che nella prima stagione è stata battuta in finale da Elecktra Bionic ...