Ultime Notizie Roma del 15-12-2022 ore 07 | 10

(Di giovedì 15 dicembre 2022)dailynews radiogiornale giovedì 15 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale la finale dei Mondiali Francia Argentina una notizia prevedibile alla vigilia dell’incontro meno prevedibile la difficoltà ad arrivare a questo risultato perché la formazione dei Blues suo cammino ha trovato Marocco davvero difficile da eliminato Sì molto pericolosi numerose occasioni la Francia Dunque c’entra la seconda finale mondiale consecutiva battendo in semifinale per 20 il Marocco che mostra ancora tanto coraggio sono i miei per nandez nel primo tempo il subentrato Kolo muani nella ripresa siglare le reti che portano i campioni del mondo a sfidare domenica L’Argentina dimessi la squadra di di Hitler the Champs si è imposta per 20 sul Marocco e si è qualificata per l’ultimo atto della Coppa del Mondo in Qatar in programma dicevamo domenica alle ore 16 siamo particolarmente ...