Torino-Cremonese | modalità accrediti stampa

(Di giovedì 15 dicembre 2022) IlFootball Club comunica che le richieste di accreditoper i giornalisti inerenti la gara amichevoleandranno inviate entro e non oltre le ore 18.00 di lunedì 19 dicembre all'indirizzo mail media.accreditation@fc.it secondo le consuete procedure. Ogni testata potrà inviare al massimo n. 3 nominativi per quanto concerne le testate nazionali ed un massimo di n.1 nominativo per quanto riguarda tv locali, radio e siti internet. IlFootball Club comunicherà l'esito della richiesta entro 48 ore dalla gara.

...le vicende extra campo e le indagini della Procura disui bilanci delle ultime stagioni, proiettandosi verso la ripresa del campionato fissata il 4 gennaio nella trasferta contro la. ...Sull'attaccante ci sarebbero lae il. I grigiorossi potrebbero far partire un giocatore in avanti e poi puntare proprio sull'uzbeko . Stesso discordo anche per i Granata che ... I biglietti per Torino-Cremonese | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE Non è un mistero che la Roma sia interessata a Sasa Lukic e non lo è neppure che Ivan Juric tornerebbe ad allenare volentieri Marash Kumbulla. Un possibile scambio di giocatori tra Torino e Roma è qui ...Per il quotidiano Tuttosport la rincorsa della Juventus è fattibile grazie alle prossime sei partite che secondo il noto quotidiano di Torino sono "abbordabili" ...