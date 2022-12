Né a Natale né a Capodanno | Peskov brutale contro Zelensky

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) "Né ané a": il portavoce del Cremlino Dmitryha escluso qualsiasi possibilità di una tregua in Ucraina, almeno nel breve periodo. Lo riporta l'agenzia Tass. "No, nessuna proposta è stata ricevuta da nessuno e tale argomento non è all'ordine del giorno", ha detto, rispondendo alla domanda di un giornalista, stando a quanto riportato dall'agenzia Interfax., poi, ha fatto riferimento anche ai sistemi di difesa aerea statunitensi Patriot, dicendo che diventeranno "incondizionatamente obiettivi legittimi, se verranno forniti a Kiev". In questo modo, il portavoce di Putin si è detto d'accordo con l'opinione espressa dal numero due del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev. Anche secondo lui, infatti, i sistemi Patriot diventerebbero obiettivi legittimi delle forze russe nel ...