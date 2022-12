L’Ue ha più estimatori fra i suoi nemici che nell’opinione pubblica

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Al direttore - Per Salvini un gommone è più sicuro di un van omologato per sette posti.Michele Magno Al direttore - Antonio Panzeri, Marc Tarabella, Giuseppe Meroni. Tre uomini coinvolti nell’inchiesta sull’eurocorruzione, anche se Tarabella non è indagato, che hanno in comune qualcosa che farà piacere più agli juventini che agli anti europeisti. Cosa? Chiedere per credere a Boulevard du Triomphe, toegang 8, all’Inter Club Europa Bruxelles.Luca Bartoloni Oh no! Al direttore - Un ricercatore egiziano, tale Ahmad Saleh sostiene di aver decifrato da geroglifici impressi su papiro la storia di un funzionario tebano di nome Peser che, 3.000 anni a. C., al tempo del faraone Ramses IX, si dava da fare in combutta con una banda di ladroni per depredare tombe di faraoni. Pare che il fedifrago abbia poi subìto un processo ma se la sia cavata. La dottrina, però non è unanime sul ...