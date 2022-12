Luce

L'Iran è stato rimosso dalla Commissione sullo status delle donne (Uncsw) a causa delle brutale repressione - soprattutto nei confronti ...Così l'ambasciatrice americana all', Linda Thomas - Greenfield, ha commentato il via libera del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc) "all'espulsione con effetto immediato l' ... L'Onu rimuove l'Iran dalla Commissione sullo status delle donne. Teheran protesta: "Bullismo Usa" - Luce NEW YORK, 14 DIC La risoluzione di oggi è importante. Risuonerà in tutto il mondo e risponde all'appello delle voci della società civile in Iran. Lo ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu Linda Th ...Onu Iran donne, le Nazioni Unite approvano una risoluzione che per espellere l'Iran dalla commissione sullo status delle donne ...