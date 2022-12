LIVE Sci alpino | Discesa Val Gardena 2022 in DIRETTA | Kriechmayr svetta su Odermatt e Mayer Innerhofer e Paris lontani

Leggi su oasport

LADELLA SECONDA PROVA DIFEMMINILE A ST. MORITZ DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA12.51 Adrian Smiseth Sejersted è con i migliori nel tratto alto, quindi vola nel settore centrale! 11 centesimi di margine su! Tra Lago e Ciaslat pasticcia in maniera notevole e lascia sei decimi. Si accontenta del 16° posto a 1.01. Incredibile! Tocca ora allo sloveno Miha Hrobat. 12.49 Il canadese Cameron Alexander è subito a 38 centesimi nel tratto iniziale, quindi esce dal Ciaslat con 54 centesimi, ma non va oltre la 18a posizione a 1.15 con un pessimo finale. Al cancelletto ora il norvegese Adrian Smiseth Sejersted. 12.47 Vincentsembra davvero ad un passo dal ...