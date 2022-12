La stagione della Consonni | sempre in evidenza e più vincente

RSI.ch Informazione

Pecco Bagnaia, pilotaDucati fresco di vittoria nel campionato del mondo di MotoGp, si prepara alla prossima. E sarà lui l'uomo da battere, assicura a marginepresentazione...Lo scorso mese aveva annunciato che Geralt di Riva, il protagonista principaleserie tv The Witcher, non avrebbe avuto il suo volto nella quarta, visto che sarà sostituito da Liam ... "L'alta stagione" della Posta È stato presentato oggi a Roma il progetto di ricerca “Il rilancio della filiera economica nel settore delle corse dei cavalli in Italia”, in programma ...Nel 2023 si concluderanno le attività di consultazione pubblica sul Deflusso Ecologico e saranno riviste le disposizioni regionali sulle deroghe ai rilasci.