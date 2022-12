Corriere dello Sport

Non che lalo abbia messo in vendita , anzi alla Continassa si proverà a resistere ad eventuali assalti almeno (almeno) fino al termine della stagione, più di un sondaggio è già stato recepito ...Kylian può vincere il secondo Mondiale dicome Pelé, Leo e l'Argentina vogliono ripetere l'... Allegri blinda uno dei suoi fedelissimi: "Lariparte da Danilo", con il difensore brasiliano ... Juve, c'è la fila per Vlahovic: la lista delle squadre che lo vogliono TORINO- Il 2022 è cominciato con il clamoroso trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juve. Ci sono voluti più di 70 milioni più 10 di bonus, oltre ad altri 11,6 milioni tra commissioni ...Su Gazzetta: La Juve va di corsa. Blindato Iling Jr. La scossa societaria non blocca i piani: l’inglese rinnova. il classe 2003 che con il suo mix di forza e po- tenza ...