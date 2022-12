Annullata l’ospitata di Wanna Marchi e Stefania Nobile a Domenica In

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Nel corso delle ultime settimane,hanno riscosso un gran successo grazie alla loro docuserie andata in onda su Netflix. Tale circostanza ha permesso loro di ricevere molteplici inviti in tv, sia in Italia che all’estero, ma, molti di questi, purtroppo sono saltati e, talvolta, anche con scuse a dir poco strane. Tra queste, vi sarebbe ancheda Mara Venier aIn che sarebbe stata. A rivelarlo, ci avrebbe pensato la stessache, nel corso di una recente intervista rilasciata a Casa Pipol, ne ha svelato il motivo. Di seguito, le sue dichiarazioni.non saranno più a...