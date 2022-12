50enne ha un malore durante una battuta di caccia | recuperato in una zona impervia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Era andato nel bosco, in località Contrada Cesa Marzo, nel comune di Carpineto Romano, per unadi. Ma all’improvviso unlo ha colto mentre si trovava in una. Per fortuna dell’uomo, un, gli altritori si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto, intorno alle ore 12:00 sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Colleferro con la squadra 16/A, il nucleo S.A.F. e l’elicottero Eli/140, oltre ai sanitari del 118. I vigili del fuoco, grazie alle manovre S.A.F., dopo essere stato soccorso è stato assicurato ed elitrasportato presso l’ospedale più vicino. su Il Corriere della Città.