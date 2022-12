Volley | Modena liquida l’Arkasspor e vola ai playoff di CEV Cup Rinaldi e Sanguinetti sugli scudi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)si è qualificata a quelli che di fatto sono gli ottavi di finale della CEV Cup 2022-2023 dimaschile, la seconda competizione europea per importanza. I Canarini hanno staccato il biglietto per quello che è ufficialmente definito “”, eliminandoIzmir al termine di un confronto dominato in lungo e in largo: dopo aver vinto l’incontro d’andata con un secco 3-0 in trasferta, la compagine emiliana si è imposta nei primi due set del match di ritorno giocato di fronte al proprio pubblico del PalaPanini e ha conquistato matematicamente il passaggio. Il confronto è poi proseguito per le statistiche e i ragazzi di coach Andrea Giani hanno vinto per 3-0 (25-19; 25-16; 25-15). A mettersi maggiormente in luce sono stati l’opposto Adis Lagumdzija (10 punti) e lo schiacciatore Tommaso ...