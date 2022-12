Unione europea | via libera al Repower Eu | circa 9 miliardi all’Italia per combattere la crisi energetica

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Da Bruxelles sono in arrivo altri finanziamenti dadi euro. Ai200ottenuti grazie al Next Generation Eu – tradotti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza – si aggiungono altri fondi europei per contrastare l’innalzamento del costo dell’energia. È la reazioneallainiziata con l’aggressione russa all’Ucraina, ilEu. Nella notte tra il 13 e il 14 dicembre, Consiglio, Parlamento e Commissionehanno raggiunto l’accordo sul pacchetto di aiuti. Per l’Italia, stando alle ultime dichiarazioni di Ursula von der Leyen, sarebbero previsto. A questi si aggiungerà la possibilità di recuperare fino al 10% dei fondi ...

Elettricità Futura e Utilitalia sostengono infatti che secondo quanto stabilito dall'uno Stato che interviene sui prezzi dell'energia, di fatto regolandoli, è tenuto a risarcire le ...I controlli sulle esportazioni sono già soggetti agli impegni del trattato e a uno stretto coordinamento tra gli Stati Uniti, il Giappone e gli Stati membri dell'(UE). I Paesi Bassi ...La visita in Italia del premio Nobel per la pace Denis Mukwege ha acceso i riflettori sulla guerra in Congo per il controllo delle miniere ...Le acrobazie della sinistra per generalizzare lo scandalo delle presunte mazzette del Qatar minimizzando così le responsabilità ...