Sci alpino | Iniziati lavori finish area Olympia delle Tofane

... la pista sulla quale dal 20 al 22 gennaio prossimi si svolgerà il lungo fine settimana della Coppa del mondo difemminile che proporrà una discesa e due superG. In vista del lungo weekend ...Sedicesimo posto per il carabiniere limonese Edoardo Saracco, trentacinquesimo per il ligure Davide Damanti delloClub Sansicario Cesana. c.s.Quote Discesa libera Val Gardena in programma il 15 e il 17 dicembre 2022. Per i bookmaker si profila un duello a due tra Kilde e Odermatt.Dalla Coppa del mondo maschile di sci alpino a quella di snowboard, passando dallo scialpinismo, si apre un periodo all'insegna di tanto sport ...