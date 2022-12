“Roba da menargli” GF Vip 7 | choc tra Edoardo e Antonino | “Cose gravi” Tra i due finisce male

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Sempre più tirato il rapporto traSpinalbese eDonnamaria al GF Vip 7. Letra quei due non vanno assolutamente bene e la colpa, pbilmente, è da ricercare negli atteggiamenti di Antonella nei confronti del parrucchiere. All’inverso, una cosa che sta capitando tra la Fiordelisi e Oriana e prima ancora con Micol. Insomma, c’è la gelosia di mezzo e quando è così, non c’è limite al peggio. Tutto sembrava essersi risolto nei giorni scorsi e invece rieccoci qua. Come abbiamo già raccontato,si è appartato con Alberto e Oriana durante la notte. Qui ha preso di mira naturalmente gli atteggiamenti ambigui di Tontonella e poi se l’è presa con. A riguardo, il giovane conduttore romano ha menzionato ‘’ che gli ...