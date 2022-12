Quando sono imputato io | Saviano oltre il ridicolo | perché attacca i giudici

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Nella sua Napoli la chiamano fare ammuina, cioè creare confusione attorno a una situazione. Nel resto del Paese si potrebbe tradurre con "buttarla in vacca", con analoga traduzione. È quello che sta facendo Roberto, che proprio non riesce a farsi una ragione del fatto che se tu insulti una persona, anche se sei uno scrittore famoso, puoi essere querelato e finire sotto processo. Anche se questa persona nel frattempo diventa presidente del Consiglio. E non è detto che per "dovere istituzionale" - chissà poi- la si debba ritirare, la querela. La vicenda è nota, ma merita un breve riassunto: correva l'anno 2020., ospite di Piazzapulita su La7 dà dei «bastardi» a Giorgia Meloni e Matteo Salvini, dopo aver visto un servizio sui migranti. Ovviamente Meloni e Salvini - sentendosi insultati - decidono di ...

WorldSBK

...99/settimana prezzo bloccato Attiva Ora Disdicivuoi Tutti i contenuti del sito, il ... la versione di Giorgi: "Quelle Ong servono per far girare i soldi" La segretaria di "Fight Impunity: "...allibita, nauseata". Simona Russo lavora nella Ong di Antonio Panzeri , la "Fight Impunity". È ... Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Disdicivuoi ... WorldSBK Oltre 1 milione di utenti e 10 milioni di download per i due esempi più concreti di quello che sanno fare le IA. Qui spieghiamo come si costruiscono, ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...