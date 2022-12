Papa | ' attenzione | il demonio sa travestirsi da angelo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Città del Vaticano, 14 dic.(Adnkronos) - "Quando confidiamo troppo in noi stessi e non nella grazia di Dio, allora il Maligno trova la porta aperta". Lo ha ammonito ilinvitando fedeli e pellegrini, nel corso dell'udienza generale in in Aula Nervi, ad essere vigilanti e a fareperché il diavolo sada ‘'. "Se manca la vigilanza, - ha messo in guardia Bergoglio- è molto forte il rischio che tutto vada perduto. Non si tratta di un pericolo di ordine psicologico, ma di ordine spirituale, una vera insidia dello spirito cattivo. Questo, infatti, aspetta proprio il momento in cui noi siamo troppo sicuri di noi stessi, quando tutto va bene, quando le cose vanno ‘a gonfie vele' e abbiamo, come si dice, 'il vento in poppa'". Bergoglio ha ricordato ai fedeli di guardarsi dai demoni 'educati': " ...