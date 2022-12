Opel Mokka Electric - Si aggiorna la B-Suv | 156 CV e 406 km d' autonomia

HDmotori

- e diventaElectric con l'introduzione del nuovo Model Year 2023. Le novità non si fermano solo al nome perché, come già accaduto su alcuni modelli elettrici del Gruppo ...Cambia il nome, non cambia la sostanza. O meglio, la sostanza viene migliorata. Parliamo della versione elettrica di, che ha mutato la propria denominazione passando da- e aElectric . Nome nuovo, prestazioni nuove: grazie alla nuova batteria da 54 kWh, infatti, il SUV della casa del Blitz è ... Opel Mokka Electric, nuovo motore e autonomia fino a 406 km Opel ha annunciato che la Mokka-e adesso si chiama Opel Mokka Electric. Il veicolo elettrico più venduto nel segmento B-SUV in Germania a ottobre e novembre adesso diventa ancora più potente, efficien ...Come per Peugeot e-208 ed e-2008, l'Opel Mokka Electric fa affidamento su una batteria più grande da 406 km e su un motore più potente da 156 CV ...